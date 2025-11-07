সাভারে ডেঙ্গুতে বৃদ্ধের মৃত্যু
সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আবুল বাশার (৭৫) নামের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
নিহত আবুল বাশার ধামরাই উপজেলার বাসনা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি সাভারের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিনোদ বাইদ এলাকায় পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন ও সাভার বাজার রোড বাইতুল নুর জামে মসজিদে প্রায় ১০ বছর ধরে ক্যাশিয়ারের দায়িত্বে ছিলেন।
নিহত আবুল বাশারের স্বজনরা জানান, গত ৪ দিন ধরে তিনি জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। অবস্থার অবনতি হলে গতকাল তাকে এনাম মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডিউটি ম্যানেজার মো. মিরাজ বলেন, হাসপাতালে আবুল বাশার নামের একজন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। তিনি নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন ছিলেন।
সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসক ডা. মো. সাইদুল ইসলাম বলেন, শুক্রবার (৭ নভেম্বর) শুধু সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রয়েছেন ২৮ জন। এছাড়া প্রতিদিন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী বাড়ছে।
