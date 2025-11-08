  2. দেশজুড়ে

ধানক্ষেতে রিভিউ আবেদন করে আলোচনায় বিএনপি নেতা আলাল

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১২:৫২ এএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
ধানক্ষেতে রিভিউ আবেদন করে আলোচনায় এসেছেন বিএনপি নেতা আলাল উদ্দিন আলাল/ছবি-সংগৃহীত

ধানক্ষেতে গিয়ে রিভিউ আবেদন করে আলোচনায় ফেনী জেলা বিএনপির সদস্যসচিব ও ফেনী-২ আসনের মনোনয়নপ্রত্যাশী আলাল উদ্দিন আলাল।

শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকালে তিনি এভাবে প্রতিবাদ জানান। পরে ছবি পোস্ট করতেই সেটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়।

আলাল এর আগে একাধিকবার মৌখিকভাবে আবেদন করলেও এবার মাঠে নেমে দলীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ নিয়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা। স্থানীয় বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের অনেকে তার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিচ্ছেন। তারা মনে করছেন, আলালের এই রিভিউ আবেদন দলের ভেতর নতুন আশার সঞ্চার করেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ফেনী জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আলাল উদ্দিন আলাল আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনী-২ আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। কিন্তু গত ৩ নভেম্বর বিএনপি মহাসচিব ঘোষিত সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী তালিকায় তার নাম ছিল না। এর প্রতিবাদস্বরূপ নতুন করে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার জন্য দলের হাইকমান্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ধানক্ষেতে গিয়ে আম্পায়ারের ভঙ্গিতে ‘রিভিউ’ এর জন্য আবেদন করেন আলাল।

ব্যতিক্রমী প্রতিবাদের সেই মুহূর্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে আলাল উদ্দিন লেখেছেন, ‘নো ক্যাপশন।’

ওই পোস্টে শেখ ফরিদ ভূইয়া নামের একজন লিখেছেন, ‘আপনার ছবিটাই ক্যাপশন৷’ সাফিম রহমান নামের আরেকজনের মন্তব্য— ‘ছবি যখন কথা বলে তখন ক্যাপশনের দরকার পড়ে না।’

ব্যতিক্রমী এই প্রতিবাদকে সুস্থ ধারার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বলে মন্তব্য করছেন নেটিজেনরা।

জানতে চাইলে আলাল উদ্দিন আলাল বলেন, ‌‘দল প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমরা দলের সিদ্ধান্তই মানি। তবে দলের হাইকমান্ডের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছি। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশ ছিল, মিষ্টি বিতরণসহ আনন্দ-উল্লাস করা যাবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বৃহস্পতিবার হাইওয়ে ব্লক করে আনন্দ-উল্লাস করেছেন এমপি নিজে উপস্থিত থেকে। অথচ আমাদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ করেননি।’

তিনি বলেন, ‘ফেনী-১ আসনে বেগম খালেদা জিয়া মনোনীত হয়েছেন— এটাই আমাদের গর্ব। বেগম জিয়া আমাদের আবেগ, আমাদের ভালোবাসা, মজলুম দেশনেত্রী। ছাগলনাইয়ায় সর্বপ্রথম মোটরসাইকেল বহর আমি-ই নিয়েছি।’

এদিকে ফেনী-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক জয়নাল আবেদীন ভিপি ঢাকা থেকে গাড়িবহরসহ ফেনী সদর হাসপাতাল মোড়ে এসে দেওয়া এক বক্তব্যে বলেন, ‘আমাকে মনোনয়ন দেওয়ায় ৯৯ ভাগ লোক খুশি হলেও ১ ভাগ চোর-ডাকাত নাখোশ হয়েছে’। তার এই বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনীর তিনটি সংসদীয় আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। ফেনী-১ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে লড়বেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, ফেনী-২ আসনে চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক জয়নাল আবদীন ভিপি এবং ফেনী-৩ আসনে শিল্পপতি ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু।

আবদুল্লাহ আল-মামুন/এসআর

 

