বিএনপির প্রার্থীর বিরুদ্ধাচারণ করায় যুবদল নেতাকে শোকজ

বিএনপির প্রার্থীর বিরুদ্ধাচারণ করায় যুবদল নেতাকে শোকজ
ময়মনসিংহের নান্দাইলে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থীর বিরুদ্ধাচারণ করায় যুবদল নেতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) কেন্দ্রীয় যুবদলের সহ-দপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূইয়া সই করা দলীয় প্যাডে এই শোকজ দেওয়া হয়।
শোকজ পাওয়া ওই যুবদল নেতার নাম রবিউল করিম বিপ্লব। তিনি ময়মনসিংহ উত্তর জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক।
নোটিশে বলা হয়েছে, আপনি জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদকের মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্বে থেকেও জনসম্মুখে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থীর বিরুদ্ধাচারণ করেছেন মর্মে যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে তিন দিনের সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে যুবদল নেতা রবিউল করিম বিপ্লব জাগো নিউজকে বলেন, ‘নোটিশ দেখেছি। নোটিশের যৌক্তিক জবাব দেবো। আমি দলের নির্দেশের বাইরে গিয়ে কাজ করবো না।’
এর আগে সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলীয় মনোনয়নপ্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশ করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এসময় ময়মনসিংহ-৯ আসনে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ইয়াসের খান চৌধুরীর নাম ঘোষণা করা হয়।
