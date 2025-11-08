শহীদ জিয়াই জাতির মহানায়ক: ব্যারিস্টার মীর হেলাল

শহীদ জিয়াই জাতির মহানায়ক: ব্যারিস্টার মীর হেলাল
বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক চট্টগ্রাম-৫ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন বলেছেন, শহীদ জিয়াউর রহমানই জাতির মহানায়ক। ১৯৭১ সালে অসীম সাহস আর দেশপ্রেম নিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। জীবন বাজি রেখে সম্মুখযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন।
তিনি বলেন, দীর্ঘ ১৭ বছর শহীদ জিয়া ও তার দল বিএনপির নাম নিশানা মুছে ফেলার অবিরাম চেষ্টা করেও আওয়ামী ফ্যাসিস্টরা সফল হয়নি। বিএনপির শিকড় দেশের সাধারণ মানুষের মনের অতি গভীরে। ভবিষ্যতেও বিএনপির পথ চলায় যারা চ্যালেঞ্জ করবেন, তারা জনজোয়ারে ভেসে যাবেন।
রোববার (৭ নভেম্বর) বেলা ১১টায় জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে নগরীর ঐতিহাসিক বিপ্লব উদ্যানে হাটহাজারী উপজেলা এবং পৌর বিএনপি অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এসব কথা বলেন হেলাল উদ্দিন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও হাটহাজারী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক নুর মোহাম্মদ, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক জাকের হোসেন, উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব গিয়াস উদ্দিন চেয়ারম্যান, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোহম্মদ সেলিম চেয়ারম্যান, উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য রফিকুল আলম, বিএনপি নেতা আইয়ুব খান, পৌরসভা বিএনপির সদস্য সচিব অহিদুল আলম প্রমুখ।
এমডিআইএইচ/এসআর