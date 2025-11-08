টানা ৪১ দিন জামাতে নামাজ পড়ে পুরস্কার পেলেন ২০ মুসল্লি

টানা ৪১ দিন জামাতে নামাজ পড়ে পুরস্কার পেলেন ২০ মুসল্লি
বরগুনার পাথরঘাটায় টানা ৪১ দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে আদায় করে পুরস্কার পেয়েছেন ২০ মুসল্লি। ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত ও তরুণ সমাজকে মসজিদমুখী করতে স্থানীয় যুবসমাজের উদ্যোগে এই ব্যতিক্রমী আয়োজন করা হয়।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) জুমার নামাজের আগে পাথরঘাটা উপজেলার নাচনাপাড়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের হাওলাদার বাড়ি জামে মসজিদে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কিশোর ও যুবকদের নামাজে আগ্রহী করতে এবং মোবাইল ফোনের প্রতি আসক্তি কমাতে কয়েকজন তরুণ মিলে এ উদ্যোগ নেন। বিশেষ করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করলে অন্তত ওই সময়ে শিশু-কিশোরদের মধ্যে মোবাইল ফোনের আসক্তি কমে আসবে। আর এ কারণেই স্থানীয় যুবসমাজের উদ্যোগে মসজিদে উপস্থিত হয়ে টানা ৪১ দিন জামায়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ২০ জন মুসল্লিকে বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে নাচনাপাড়া ইউনিয়ন ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আরিফুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে ফজরে নামাজে মুসল্লিদের উপস্থিতি অনেক কম ছিল। এ কারণেই প্রত্যেক ওয়াক্তে মসজিদে মুসল্লিদের উপস্থিতি বাড়াতে প্রথমে সাত দিনের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। পরে ভালো উপস্থিতি এবং নামাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় টানা ৪১ দিন জামায়াতে যারা নামাজ আদায় করবেন তাদেরকে পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করা হয়।
তিনি বলেন, ৪১ দিন শেষে জামায়াতে নামাজ আদায় করা বিভিন্ন বয়সী ২০ জন মুসল্লিকে বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।
নুরুল আহাদ অনিক/এসআর