লন্ডনে বসে ফ্যাসিবাদীর পতন ঘটিয়েছেন তারেক রহমান: খায়রুল কবির

লন্ডনে বসে ফ্যাসিবাদীর পতন ঘটিয়েছেন তারেক রহমান: খায়রুল কবির
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ও জেলা বিএনপির সভাপতি খায়রুল কবির খোকন বলেছেন, তারেক রহমান দেশপ্রেমের পরীক্ষায় শতভাগ নম্বর পেয়েছেন। লন্ডনে বসে ফ্যাসিবাদীর পতন ঘটিয়েছেন। এখন দেশে ফিরে এসে দলকে পুনর্গঠিত করবেন।
তিনি বলেন, চলতি মাসের শেষেই তিনি দেশে ফিরে রাজনীতির হাল ধরবেন। দেশের জনগণ তাকেই আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চায়।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) বিকেলে নরসিংদী শহরে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র্যালিপূর্ব সংক্ষিপ্ত সমাবেশে এসব কথা বলেন খায়রুল কবির।
শহরের পৌর ঈদগাহ মাঠে মিছিল পূর্ব সমাবেশে জেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। মিছিল শেষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে নরসিংদী রেলওয়ে স্টেশনে গিয়ে শেষ হয়।
সঞ্জিত সাহা/এসআর