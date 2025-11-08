  2. দেশজুড়ে

শ্যামনগরে অস্ত্র তৈরির সরঞ্জামসহ বনদস্যু গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৫:৪৭ এএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
সুন্দরবনের বনদস্যুদের অস্ত্র তৈরির সরঞ্জামসহ বিল্লাল গাজী নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (৭ নভেম্বর) রাত ৮টার দিকে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা এলাকা থেকে স্থানীয় জনতা তাকে আটক করে পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ এসে তাকে গ্রেফতার করে।

শ্যামনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হুমায়ুন কবির জানান, বিল্লাল গাজীকে থানায় আনা হয়েছে। তার কাছ থেকে অস্ত্র তৈরির কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তার অন্যান্য সহযোগীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বিস্তারিত বলতে পারবো।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গাবুরা এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে অচেনা ওই ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছিল। শুক্রবার রাতে স্থানীয়দের সন্দেহ হলে তারা বিল্লালকে আটক করে পুলিশে খবর দেন।

পুলিশের ধারণা, সুন্দরবনের দস্যু চক্রগুলো অস্ত্র তৈরি বা মেরামতের জন্য এ ধরনের কারিগর ব্যবহার করে। সম্প্রতি সুন্দরবনে বনদস্যু কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে পুলিশের পাশাপাশি র‌্যাব, কোস্টগার্ড এবং বন বিভাগের অভিযান জোরদার করা হয়েছে।

