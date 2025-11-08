প্রিন্স
রমজানের আগে নির্বাচন না হলে দেশ মহাবিপর্যয়ের কবলে পড়বে
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেছেন, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বানচাল করাই একাত্তর ও চব্বিশের গণহত্যাকারীদের একমাত্র লক্ষ্য।
তিনি আরও বলেন, ১১ নভেম্বর থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নৈরাজ্য সৃষ্টির পরিকল্পনা রয়েছে। একই সময়ে জামায়াত নেতাদের ‘ঢাকার চেহারা পাল্টে দেওয়া’র হুঙ্কারে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, নির্বাচন বানচালে তারা যুগপৎ আন্দোলন করছে কি-না।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) বিকেলে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে মিছিলপূর্ব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। হালুয়াঘাট পৌর শহরের ডিএস আলীম মাদরাসা মাঠে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সরকার ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি দ্রুত নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আহ্বান জানিয়ে প্রিন্স বলেন, বিএনপি সংস্কার চায় বলেই সরকারের সংস্কার উদ্যোগকে সহযোগিতা করেছে। তবে ফেব্রুয়ারিতে রমজানের আগে নির্বাচন না হলে দেশ মহাবিপর্যয়ের কবলে পড়বে, যার সম্পূর্ণ দায় সরকারকে বহন করতে হবে।
সমাবেশের পর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, উপজেলা পরিষদ, পুরাতন বাসস্ট্যান্ড, মধ্য বাজার ও উত্তর বাজার হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়।
এসময় ময়মনসিংহ উত্তর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক এনায়েত উল্লাহ কালাম, হালুয়াঘাট উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আসলাম মিয়া বাবুল, পৌর বিএনপির আহ্বিায়ক হানিফ মোহাম্মদ শাকের উল্লাহ, উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব আবু হাসনাত বদরুল কবীর, যুগ্ম আহ্বায়ক মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক আমজাদ আলীসহ উপজেলা ও পৌর বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এসআর