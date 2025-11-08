বগুড়ায় বাস-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে যুবক নিহত

  2. দেশজুড়ে

বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মো. মিল্টন আহমেদ লাদেন (২২) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন।

শুক্রবার (৭ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার বগুড়া-নওগাঁ আঞ্চলিক মহাসড়কের তেলিগাড়ি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মিল্টন আহমেদ লাদেন এলাকায় ‘জুলাই যোদ্ধা’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

নিহত লাদেন দুপচাঁচিয়া উপজেলার গুনাহার ইউনিয়নের কামারু গ্রামের আবদুর রশিদের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, নিহত লাদেন তার মোটরসাইকেলে করে দুপচাঁচিয়া থেকে নওগাঁর দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তেলিগাড়ি এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা ঢাকাগামী একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে তার মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় মোটরসাইকেলটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় ও লাদেন শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গুরুতর আঘাত পান। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

দুপচাঁচিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদুল ইসলাম দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহতের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে সে অনুযায়ী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

