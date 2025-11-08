দুদিনের সফরে পাবনায় পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি

দুদিনের সফরে পাবনায় পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি
মা-বাবার কবর জিয়ারত ও স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দুদিনের সফরে পাবনায় পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। শনিবার (৮ নভেম্বর) সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে হেলিকপ্টারে তিনি পাবনার শহীদ অ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন স্টেডিয়ামে এসে পৌঁছান। এরপর পাবনা সার্কিট হাউসে গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন তিনি।
রাষ্ট্রপতির প্রটোকল অফিসার আবুল কালাম মো. লুৎফর রহমান সই করা বিজ্ঞপ্তির তথ্যানুযায়ী, এরপর আরিফপুর কবরস্থানে মা-বাবার কবর জিয়ারত করবেন রাষ্ট্রপতি। পরে নিজ বাসভবনে যাবেন। সেখানে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সময় কাটাবেন ও সার্কিট হাউসে রাত যাপন করবেন রাষ্ট্রপতি। পরদিন রোববার সার্কিট হাউসে গার্ড অব অনার গ্রহণ শেষে হেলিকপ্টারে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি।
