  2. দেশজুড়ে

এক ইলিশের দাম ১১ হাজার

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১১:৫৬ এএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
বরিশালের বাকেরগঞ্জের বিশারীকাঠী গ্রামে এক জেলের জালে প্রায় ৩ কেজি ওজনের একটি ইলিশ ধরা পড়েছে। ইলিশটি এক আড়ত মালিকের কাছে ১০ হাজার ৭০০ টাকায় বিক্রি করেছেন বলে জানিয়েছেন জেলে।

শুক্রবার (৭ নভেম্বর) জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার আড়িয়াল খাঁ নদীতে স্থানীয় জেলে সোহেল মোল্লার জালে ধরা পড়ে ইলিশটি।

পরে ইলিশটি পালোয়ান মৎস্য আড়তে নিয়ে গেলে আড়তমালিক মনির পালোয়ান ১০ হাজার ৭০০ টাকায় কিনে নেন। এসময় ইলিশটি দেখতে আড়তে ভিড় করে কৌতূহলী অনেক মানুষ।

বরিশালের নদীতে এমন আকারের ইলিশ সচরাচর দেখা যায় না বলে জানান আড়তের মালিক মনির পালোয়ান। তিনি বলেন, নদীর ইলিশ সাধারণত এক থেকে দেড় কেজির মধ্যে থাকে। তিন কেজির ইলিশ পাওয়া বিরল ঘটনা।

মনির পালোয়ান আরও বলেন, জাটকা নিধন রোধে সরকারের কঠোর নজরদারি, প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরা নিষিদ্ধকরণ, অবৈধ জাল অপসারণ, অভয়াশ্রম বৃদ্ধি-এসব পদক্ষেপের কারণে বড় ইলিশ এখন নদীতে ফিরতে শুরু করেছে।

জেলেরা মনে করছেন, নদী দূষণ ও দখল নিয়ন্ত্রণে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নিলে ইলিশের চলাচল বাড়বে এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। বড় ইলিশ বিক্রি করতে পেরে খুশি জেলে সোহেল মোল্লা।

জেলে সোহেল মোল্লা বলেন, এত বড় ইলিশ জীবনে এক-দুবারই ধরা পড়ে। ভালো দাম পেয়েছি, ভাগ্য ভালো বলতেই হয়।

