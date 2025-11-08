  2. দেশজুড়ে

মিরসরাইয়ে ইয়াবাসহ যুবদল নেতা গ্রেফতার

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ১২:৫৮ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
মিরসরাইয়ে ইয়াবাসহ যুবদল নেতা গ্রেফতার

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ১০০ পিস ইয়াবাসহ ছালাউদ্দিন (৩৬) নামে এক যুবদল নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (৭ নভেম্বর) রাতে উপজেলার সাহেরখালী ইউনিয়নের ভোরবাজার থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

ছালাউদ্দিন সাহেরখালী ইউনিয়নের উত্তর সাহেরখালী মোল্লাপাড়া এলাকার এমদাদ আলী হাজী বাড়ির মহিউদ্দিনের ছেলে ও সাহেরখালী ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ৫ আগস্টের পর থেকে ছালাউদ্দিন এলাকায় বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের অপরাধ কর্মকাণ্ড ও মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত।

ছালাউদ্দিনের ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়কের দায়িত্বে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেন সাহেরখালী ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক মো. নুর উদ্দিন। তিনি বলেন, কেউ যদি অপরাধ কর্মকাণ্ড করে থাকে এটা তার ব্যক্তিগত বিষয়। এটার দায় সংগঠন বহন করবে না।

এ বিষয়ে মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান বলেন, শুক্রবার রাতে উপজেলার ভোরবাজার থেকে ছালাউদ্দিনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসময় তার কাছ থেকে ১০০ পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়। আটকের ঘটনায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা করে তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

এম মাঈন উদ্দিন/এমএন/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।