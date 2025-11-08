ভারতীয় আগ্রাসনের প্রতিবাদে চাঁপাইনবাবগঞ্জে আইনজীবীদের লংমার্চ

ভারতীয় আগ্রাসনের প্রতিবাদে চাঁপাইনবাবগঞ্জে আইনজীবীদের লংমার্চ
অভিন্ন নদীতে ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহার ও বিএসএফের হত্যার প্রতিবাদসহ চার দফা দাবিতে ভারত সীমান্ত অভিমুখে লংমার্চ করছেন আইনজীবীরা। শনিবার (৮ নভেম্বর) বেলা ১১টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের কলেজ গেটে পথসভা থেকে এ লংমার্চের করেন তারা। ভয়েস অফ লইয়ার্স বাংলাদেশ নামে একটি সংগঠন এই লংমার্চের আয়োজন করে। তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে যোগ দেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের আইনজীবীরাও।
ভয়েস অফ লইয়ার্স বাংলাদেশ’র কো-অর্ডিনেটর অ্যাডভোকেট মো. দেলওয়ার হোসেন জানান, ভারত ফারাক্কা, তিস্তাসহ দেশের ৫৪টি নদী থেকে একতরফা পানি প্রত্যাহার করে আসছে। এতে ব্যাহত হচ্ছে দেশে ফসল উৎপাদন। এছাড়া বিভিন্ন সীমান্তে বাংলাদেশিদের গুলি করে হত্যা করছে বিএসএফ। ভরতের এমন কার্যক্রমের প্রতিবাদ জানাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জে লংমার্চ করেছেন আইনজীবীরা। ভারত ফারাক্কা, তিস্তাসহ দেশের ৫৪টি নদী থেকে একতরফা পানি প্রত্যাহার নীতি থেকে সরে আসা, সীমান্তে মানুষ হত্যা বন্ধসহ চার দাবি তাদের।
ভয়েস অফ লইয়ার্সের চেয়ারম্যান গিয়াস উদ্দিন আহমেদ বলেন, দেশের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে ভরত হস্তক্ষেপ করছে । সীমান্তে মানুষকে হত্যা করছে। নদীর পানি নিয়ে খেলা করছে। শেখ হাসিনা দেশের ২৩৪ মিলিয়ন ডলার ভারতে পাচার করেছে। এসবের সুষ্ঠু বিচার চাই। ভারত সবসময় দেশে আগ্রাসন করে আসছে। দেশকে স্বাধীন থাকতে দিচ্ছে না। এসব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছি।
এর আগে শুক্রবার ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে শুরু হওয়া লংমার্চটি গাজীপুর, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, নাটোর হয়ে রাজশাহী হয়ে শিবগঞ্জের সোনামসজিদ সীমান্তে দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচি শেষ করেন তারা।
সোহান মাহমুদ/এমএন/জিকেএস