সারারাত ডিউটি শেষে সকালে পুলিশ সদস্যের মৃত্যু
কুমিল্লার বুড়িচংয়ে সারারাত ডিউটি শেষে সকালে মারা গেছেন মো. আশরাফ নামের এক পুলিশ সদস্য। শনিবার (৮ নভেম্বর) সকালে উপজেলার দেবপুর পুলিশ ফাঁড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি।
দেবপুর পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক শহীদুল ইসলাম প্রধান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
জানা গেছে, পুলিশ সদস্য মো. আশরাফ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার ইমরাইল গ্রামের মৃত কামরুল ইসলামের ছেলে।
দেবপুর পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক শহীদুল ইসলাম প্রধান জানান, পুলিশ সদস্য আশরাফ সারারাত ডিউটি অবস্থায় ছিলেন, সকালে অসুস্থতা বোধ করলে চিকিৎসার জন্য পার্শ্ববর্তী উপজেলা দেবিদ্বার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রওনা হয়। পথে তার অবস্থার আরও অবনতি হয়। গাড়িচালক দেবিদ্বার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে বুড়িচং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আজিজুল হক বলেন, আশরাফের পরিবারের সদস্যদের খবর দেয়া হয়েছে। মরদেহ কুমিল্লা পুলিশ লাইনে নেওয়া হবে, সেখানে শ্রদ্ধা জানানোর শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
জাহিদ পাটোয়ারী/এনএইচআর/জিকেএস