কুমিল্লায় রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে গ্রেফতার ৪৫

কুমিল্লায় রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে গ্রেফতার ৪৫
কুমিল্লায় জননিরাপত্তা বিঘ্ন, জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে ৪৫ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের অধিকাংশই আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের সদস্য।
শনিবার (৮ নভেম্বর) কুমিল্লার পুলিশ সুপার নাজির আহমেদ খাঁন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতাররা হলেন- দাউদকান্দি উপজেলা শ্রমিকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সোহাগ মিয়া (৪০), আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মুকবিল হোসেন (৫৮), কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের কোতোয়ালি থানা উপদেষ্টা পাপন লাল (৫৫), বুড়িচং উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর নুর তুষার (২৮), কুমিল্লা উত্তর জেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক শের এ আলম।
পুলিশ সুপার নাজির আহমেদ খাঁন জানান, বিদেশে পলাতক ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠনের কয়েকজন নেতা তাদের নিজ এলাকায় অর্থ পাঠিয়ে সরকার পতনের জন্য ঝটিকা মিছিলসহ জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করাচ্ছে।
তিনি আরও জানান, নিষিদ্ধ সংগঠনের অর্থায়নে শুক্রবার ১ মিনিটের মিছিলে কুমিল্লার বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে টাকার বিনিময়ে লোক সংগ্রহ এবং গাড়ি ভাড়া করে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লায় ঝটিকা মিছিল বের করে। সংক্ষিপ্ত সময়ের এই মিছিলের অধিকাংশ সদস্য নিজেকে গোপন করতে রুমাল ও মাস্ক দিয়ে মুখ ঢাকেন। আবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উস্কানি দিয়ে আত্মগোপনে থাকা কেউ কেউ মিছিল করতে ইন্ধন দিচ্ছে।
কুমিল্লা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল্লাহ জানান, গ্রেফতারকৃতদের নামে পুরাতন মামলা আছে। নতুন মামলা হবে। মামলা শেষে আদালতে তোলা হবে।
