বরিশালে অভিযানে জব্দ ইলিশ হরিলুট
বরিশাল বিভাগীয় মৎস্য অধিদপ্তর কার্যালয় প্রাঙ্গণে জব্দ জাটকা নিয়ে চরম বিশৃঙ্খলা ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় ঘটনাস্থলে দায়িত্বরত চার আনসার সদস্য চেষ্টা করেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়েছেন।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে শত শত মানুষ অফিস প্রাঙ্গণে ঢুকে জব্দ করা জাটকা লুট করে নিয়ে যায়।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মৎস্য কার্যালয়ের সামনে জব্দ করা জাটকা বিতরণের সময় মৎস্য কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কার্টন সরিয়ে রেখে অল্প কিছু মাছ বিতরণের অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে সেখানে হট্টগোল শুরু হয়। একপর্যায়ে উত্তেজিত জনতা এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জাটকা লুটে মেতে ওঠে। লুটের সময় নারী-পুরুষের ভিড়ে এলাকা একেবারে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী একাধিক নারী বলেন, কর্মকর্তারা প্রতারণা করেছেন। তারা কার্টনভর্তি মাছ রেখেছেন। সামান্য কিছু মাছ সামনে রেখে গেট খুলে দিয়েছে। তাছাড়া কয়েকটি মাদরাসার লোকজনকে বস্তা ভরে জাটকা দিয়েছে। কিন্তু গরিবেরা দাঁড়িয়ে থেকেও কিছু পায়নি।
ইদ্রিস হাওলাদার নামের এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, ‘মাছ ছিল ১০ থেকে ১২ কার্টন। কিন্তু এক কার্টনের মাছ বিতরণের সময় গেট খুলে দিলে হরিলুট শুরু হয়। আনসাররা চেষ্টার পরও থামাতে পারেননি।’
এ বিষয়ে জানতে বরিশাল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা রিপন কান্তি ঘোষ বলেন, ‘দুস্থদের মধ্যে বিতরণের সময় কিছু মাছ লুট হয়েছে। সেখানে চারজন আনসার দায়িত্বে ছিলেন। তবে কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মাছ সরিয়ে রাখার অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন।’
