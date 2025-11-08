  2. দেশজুড়ে

আয়নাঘরে অমানবিক নির্যাতনের দৃশ্য ভোলা যাবে না: বাবু

প্রকাশিত: ০৪:২৯ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
ময়মনসিংহ-৮ (ঈশ্বরগঞ্জ) আসনে ধানের শীষ মনোনীত প্রার্থী ও উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক প্রকৌশলী লুৎফুল্লাহেল মাজেদ বাবু বলেন, ‘ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের ১৬ বছরের শাসনামলে অসংখ্য মামলা-হামলার শিকার হয়েছি। সর্বশেষ ছাত্রজনতার আন্দোলন চলাকালীন কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) বিভাগের একটি দল আমাকে ঢাকার বাসা থেকে তুলে আয়নাঘরে নিয়ে যায়। সেখানে আটকে রেখে অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর মুক্তি পেয়ে নতুন জীবন পেয়েছি। উপহার হিসেবে পেয়েছি ধানের শীষের মনোনয়ন।’

শুক্রবার (৭ নভেম্বর) রাতে ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

লুৎফুল্লাহেল মাজেদ বাবু বলেন, ‘শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে আমার যাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘ এ পথচলায় মামলা-হামলা এবং আয়নাঘরে নির্যাতিত হয়েও শহীদ জিয়ার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হইনি। আয়নাঘরে অমানবিক নির্যাতনের দৃশ্য কখনো ভোলা যাবে না। রাজনীতি করে ব্যক্তিগতভাবে পাওয়ার কিছু নেই। আমার লক্ষ্য- একটি শিক্ষিত সমাজ গড়ার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরগঞ্জকে আধুনিক ও সমৃদ্ধশালী উপজেলা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।’

তিনি বলেন, ‘আমার নেতা তারেক রহমান যে আত্মবিশ্বাসে আমাকে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মনোনীত করেছেন। আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বরগঞ্জের মানুষ আগামী জাতীয় নির্বাচনে এ আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটাবে।’

ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব আমিরুল ইসলাম ভূঁইয়া মনি, যুগ্ম-আহ্বায়ক আতিকুর রাজ্জাক ভুঁইয়া হীরা, আব্দুল্লাহ আল মামুন খোকন ও সদস্য মুরাদ হোসেন হলুদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

