মাইকে ঘোষণা দিয়ে ফের টেঁটা নিয়ে সংঘর্ষ

মাইকে ঘোষণা দিয়ে ফের টেঁটা নিয়ে সংঘর্ষ
নরসিংদীতে খেয়া পারাপারে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করাকে কেন্দ্রে করে টেঁটা নিয়ে ফের দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এসময় উভয়পক্ষের ১৫ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে কয়েকজন টেঁটাবিদ্ধ হয়েছেন।
শনিবার (৮ নভেম্বর) সকালে মাইকে ঘোষণার পর দুই দফায় এ সংঘর্ষ হয়। সদর উপজেলার মাধবদী থানার চরাঞ্চল চরদীঘলদী ইউনিয়নের জিতরামপুরে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, চরদীঘলদী ইউনিয়নের জিরতরামপুরে খেয়াঘাটে ভাড়ার অতিরিক্ত টাকা আদায় ও আধিপত্য বিস্তার করা নিয়ে স্থানীয় শহিদ মিয়া মেম্বার ও চাঁন মিয়া গ্রুপের মধ্যে বিরোধ চলছিল।
এ নিয়ে সোমবার (৩ নভেম্বর) ও মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুই পক্ষের সংঘর্ষে সাত জন আহত হবার পর এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়।
শনিবার সকালে পুলিশ না থাকার সুযোগে মাইকে ঘোষণা দিয়ে ফের টেঁটা ও দেশিয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায় দুই পক্ষের লোকজন। এতে টেঁটাবিদ্ধসহ উভয়পক্ষের ১৫ জন আহত হয়। আহতরা পুলিশের গ্রেফতার এড়াতে বিভিন্ন হাসপাতালে গোপনে চিকিৎসা নিচ্ছেন।
মাধবদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নজরুল ইসলাম বলেন, সোমবার ও মঙ্গলবার দুইপক্ষের ২ দফা সংঘর্ষের পর থেকে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন ছিল।
তিনি আরও বলেন, শনিবার ভোরে পুলিশের উপস্থিতি দেখতে না পেয়ে দুইপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ যাওয়ার পর পরিস্থিতি শান্ত হয়। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। তবে মাইকে ঘোষণা দিয়ে সংঘর্ষের ব্যপারে জানি না।
