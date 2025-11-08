  2. দেশজুড়ে

নেত্রকোনায় মশাল মিছিল থেকে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ৭ নেতাকর্মী আটক

প্রকাশিত: ০৪:৫৩ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
নেত্রকোনার সদর উপজেলার নির্মাণাধীন বাইপাস সড়কে মশাল মিছিল করার সময় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের সাত নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। শুক্রবার (৭ নভেম্বর) দিনগত রাত ১টার দিকে সদর উপজেলার চল্লিশা-দুধকুড়া বাইপাস অংশ থেকে তাদের আটক করা হয়।

শনিবার (৮ নভেম্বর) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নেত্রকোনা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজি শাহনেওয়াজ

আটকরা হলেন, আলম মিয়া, মো. আরিফ মিয়া, ইব্রাহিম খলিল, জোনায়েদ হাসান রাফি, শাহাদাত রহমান সিয়াম, সাকিবুল ইসলাম ও রিয়াদ মিয়া। তারা সবাই সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মী বলে জানিয়েছে পুলিশ।

নেত্রকোনা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজি শাহনেওয়াজ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি, বাইপাস সড়কে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের কিছু নেতাকর্মী মশাল মিছিল করছে। পরে পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে সাতজনকে আটক করে। আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

