  2. দেশজুড়ে

থানা ভাঙচুরের ঘটনায় আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ভৈরব (কিশোরগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০৫:২১ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
থানা ভাঙচুরের ঘটনায় আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে থানা ভাঙচুর মামলায় গজারিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি ফরিদ খানকে (৫৬) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার (৮ নভেম্বর) সকালে তাকে কিশোরগঞ্জ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

শুক্রবার (৭ নভেম্বর) রাতে উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের মানিকদী এলাকায় তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে বিশেষ অভিযানে তাকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ফরিদ খানের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ভাঙচুর ও নাশকতার একাধিক মামলায় জামিনে ছিলেন। ভৈরব থানা ভাঙচুর মামলায় শনিবার সকালে তাকে কিশোরগঞ্জ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

ভৈরব থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার ফুয়াদ রুহানী জানান, ফরিদ খান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় জনতার ওপর হামলা ও নাশকতার পরিকল্পনাকারী। গতকাল রাতে তাকে থানা ভাঙচুর মামলায় গ্রেফতার করা হয়। এই ধরণের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

রাজীবুল হাসান/এনএইচআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।