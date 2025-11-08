নির্বাচিত প্রতিনিধি না আসা পর্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে: এ্যানি
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, নির্বাচিত সরকার, নির্বাচিত প্রতিনিধি না আসা পর্যন্ত আমাদের খুব সজাগ এবং সতর্ক থাকতে হবে।
শনিবার (৮ নভেম্বর) দুপুরে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়ন বিএনপি ও মহিলা দলের আয়োজনে ৩, ৪ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের উঠান বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন।
শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, আমাদের আন্দোলন-সংগ্রামে শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছেন৷ কিন্তু তার ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। এখন অন্তর্বর্তী সরকার, নির্বাচনী আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। দেশে একটা স্বাভাবিক নির্বাচনের পরিবেশ থাকবে। এ নির্বাচনটা আদায় করে নিতে হবে।
বিএনপি নেতা বলেন, তারেক রহমান দেশের বাহিরে আছেন, তিনি নির্যাতিত। খালেদা জিয়া মাসের পর মাস জেলে ছিলেন, তাকে অত্যাচার নির্যাতন করে রাখা হয়েছিল, তিনি অসুস্থ হয়েছেন জেলখানায় থাকাবস্থায়। অসুস্থ হলেও তিনি আমাদের মনোবল, আমাদের সাহস।
শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, তারেক রহমান বিদেশে থেকেও বিগত আন্দোলন সংগ্রামে আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন দেশের জন্য, দেশবাসীর জন্য। তারেক রহমান সব রাজনৈতিক দল, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। আমাদের ঐক্যবদ্ধ থেকে এ নির্বাচনটা আদায় করতে হবে। নির্বাচন কোনো ব্যক্তির জন্য নয়, কোনো দলের জন্য নয়৷ গত ১৭ বছর দুর্ভোগে ছিলেন, রাস্তা পাননি, উন্নয়ন পাননি, সামাজিক সহায়তা পাননি। একটা নির্বাচিত সরকার থাকলে আমাদের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যেত।
সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাফুফে সহ-সভাপতি ওয়াহিদ উদ্দিন চৌধুরী হ্যাপি, বিএনপি নেতা নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া ও জেলা শ্রমিক দলের সাবেক সভাপতি আবুল হাসেম।
