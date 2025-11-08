সিরাজগঞ্জ
যমুনা উপজেলা দাবিতে শিক্ষক সমাবেশ
সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে চরাঞ্চলের ছয়টি ইউনিয়ন নিয়ে ‘যমুনা’ নামে নতুন উপজেলা গঠনের দাবিতে শিক্ষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (৮ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার নাটুয়ারপাড়া ডিগ্রি কলেজ হলরুমে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে চরাঞ্চলের ২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৩টি মাধ্যমিক ও দুটি উচ্চ মাধ্যমিকের প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষক অংশ নেন।
নতুন উপজেলা চাওয়া ইউনিয়ন ছয়টি হলো, নাটুয়ারপাড়া, তেকানী, খাসরাজবাড়ী, নিশ্চিন্তপুর, চরগিরিশ ও মনসুরনগর।
সমাবেশে আগত শিক্ষকরা ‘সবাই মিলে ঐক্য গড়ি, নতুন উপজেলার দাবি আদায় করি’, ‘ছয় ইউনিয়নের এক চাওয়া, যমুনা হবে নতুন উপজেলা’ বলে স্লোগান দেন।
নাটুয়ারপাড়া ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন ‘যমুনা উপজেলা বাস্তবায়ন পরিষদ’ এর সদস্য সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, ইঞ্জিনিয়ার ফরিদুল ইসলাম, সুমন মিয়া ও সাইফুল্লাহ আল গালিব।
বক্তারা বলেন, যমুনা নদীর ওপারে থাকা এসব চরাঞ্চল চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে দুই লাখেরও বেশি মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনার শিকার। নতুন উপজেলা গঠনের মাধ্যমে এ বৈষম্য দূর করতে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে দাবি জানান তারা।
