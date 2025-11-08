ফরিদপুর-৪
স্বতন্ত্র প্রার্থীর ব্যানার-ফেস্টুন ভাঙচুর, প্রতিবাদে ঝাড়ু মিছিল
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে ফরিদপুর-৪ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী রায়হান জামিলের নির্বাচনি প্রচারণার ব্যানার, ফেস্টুন ও তোরণ ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ঝাড়ু মিছিল করেছেন তার সমর্থকরা।
শনিবার (৮ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চরভদ্রাসন উপজেলায় ফরিদপুর-৪ আসনের সর্বস্তরের জনগণের ব্যানারে এ প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি রায়হানের বাড়ি থেকে শুরু হয়ে উপজেলা সদরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে শেষ হয়।
সমর্থকদের অভিযোগ, রায়হান জামিলের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকায় একটি মহল ঈর্ষান্বিত হয়ে তার প্রচারণা সামগ্রী ভাঙচুর করেছে। এ ঘটনায় তারা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।
তারা বলছেন, ১০ টাকায় ইলিশ মাছ ও ১ টাকা কেজি গরুর মাংস বিতরণ করে সাধারণ মানুষের ভালোবাসা অর্জন করেছেন রায়হান জামিল। তার জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে কেউ কেউ নোংরা রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছে।
প্রতিবাদ সভায় রায়হান জামিলের সমর্থকরা প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে দায়ীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।
এ বিষয়ে স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী মুফতি রায়হান জামিল বলেন, এলাকার মানুষ আমাকে ভালোবাসে। আমি মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থাকার চেষ্টা করি। আমার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে দুষ্কৃতকারীরা বিভিন্ন স্থানে আমার নির্বাচনি প্রচারণার গেট, ব্যানার ও ফেস্টুন ভাঙচুর করে। এর প্রতিবাদে আমার সমর্থক ও এলাকাবাসী ঝাড়ু মিছিল করে।
এন কে বি নয়ন/কেএইচকে/জিকেএস