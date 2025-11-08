  2. দেশজুড়ে

রেললাইনের ফিশপ্লেট খুলে লাল কাপড় বেঁধে দিলো দুর্বৃত্তরা

প্রকাশিত: ০৭:৪২ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
ফেনীতে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথে রেললাইনের নাটবল্টু খুলে ফিশপ্লেট আলাদা করে সিগন্যাল বাতির খুঁটিতে লাল কাপড় বেঁধে রাখেছে দুর্বৃত্তরা। শনিবার (৮ নভেম্বর) সকালে ফেনীর দক্ষিণ সহদেবপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, গেটম্যান আমিনুল ইসলাম সকালে দায়িত্ব পালনে গিয়ে রেললাইনের ওপর লাল কাপড় ও খুলে ফেলা রেলবিট দেখতে পান। তাৎক্ষনিক তিনি বিষয়টি রেল পুলিশকে অবহিত করলে মেরামত কাজ করে লাইন সচল করা হয়।

ফেনী রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার মো. হারুন জানান, ফেনী রেলস্টেশন থেকে প্রায় ১ হাজার ৫০০ মিটার দূরে দক্ষিণ সহদেবপুর রেলওয়ে ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় রাতের আঁধারে রেলপথের যন্ত্রাংশ খুলে ফেলে দুর্বৃত্তরা। তারা রেলপথের আপলাইনে ৮৯ দশমিক শূন্য ১ অংশে একটি রেলবিটের ফিশপ্লেট, ছয়টি নাট, ২০টি কার্ড স্লিপার ও ৪০টি ইআরসি খুলে ফেলে। পরে রেলবিটটি ১ ফুট দূরে পাশের সিগন্যাল বাতির খুঁটির সঙ্গে লাল কাপড়ে বেঁধে দিয়ে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। এটি পরিকল্পিত নাশকতার চেষ্টা বলে আমরা ধারণা করছি।

ফেনী রেলওয়ের প্রকৌশল বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী সারোয়ার আলম বলেন, এটি নাশকতা অথবা মাদকাসক্তদের কাজ হতে পারে। এ বিষয়ে আমরা লাকসাম জিআরপিতে একটি অভিযোগ দিয়েছি।

