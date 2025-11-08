টাঙ্গাইল-১
বিএনপি প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ
টাঙ্গাইল-১ আসনে সদ্য ঘোষিত স্বপন ফকিরের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (৮ নভেম্বর) সন্ধ্যায় মনোনয়ন প্রত্যাশী কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে নিজ অফিসের সামনে থেকে মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে মোহাম্মদ আলীর অফিসের সামনে এসে শেষ হয়।
এসময় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়ন ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির জন্য লিফলেট বিতরণ করা হয়।
এসময় কেন্দ্রীয় বিএনপি'র নির্বাহী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আলী, উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি জয়নাল আবেদীন বাবলু, বিএনপি নেতা আনোয়ার হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
এসময় বক্তারা বলেন, তৃণমূলের মতামত উপেক্ষা করে স্বপন ফকিরকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। যা ধনবাড়ী বিএনপি নেতাকর্মীদের প্রতি অবিচার। প্রকৃত কর্মীরা এ মনোনয়ন মেনে নেবে না। আমরা চাই, মধুপুর কিংবা ধনবাড়ীর ছেলে মোহাম্মদ আলীকে ধানের শীষ প্রতীক দেওয়া হয়। তা না হলে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।
এর আগে বিকেলে ধনবাড়ী সরকারি কলেজ গেট এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে কলেজ গেটের সামনে এসে শেষ হয়।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/আরএইচ/জেআইএম