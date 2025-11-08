  2. দেশজুড়ে

কিশোরগঞ্জে নিরাপদ খাদ্য আইনে তিন প্রতিষ্ঠানে ৪ লাখ টাকা জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:০৩ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
কিশোরগঞ্জে নিরাপদ খাদ্য আইন অমান্য ও ভেজাল খাদ্য উৎপাদনের অভিযোগে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৪ লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শনিবার (৮ নভেম্বর) বিকেলে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলামের নেতৃত্বে সংক্ষিপ্ত বিচারিক প্রক্রিয়া (সামারি ট্রায়াল) শেষে এই জরিমানা করা হয়।

জানা যায়, অভিযানে সদর উপজেলার মুকসেদপুর এলাকার আলিফ আইসবার কারখানাকে অনিবন্ধিত অবস্থায় আইসক্রিম ও শিশু খাদ্য উৎপাদনের অপরাধে ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় জব্দ করা ভেজাল শিশু খাদ্য ধ্বংস করা হয়। এছাড়া বিসিক শিল্পনগরীতে অবস্থিত আরএস ফুড প্রোডাক্টসকে যথাযথ লেবেলিং না থাকা ও বিভিন্ন অনিয়মের কারণে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

অন্যদিকে একরামপুর এলাকার হক সুইটসকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি উৎপাদন ও নিরাপদ খাদ্য আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘনের দায়ে আরও ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়।

অভিযানে আদালতকে সহায়তা করেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর শংকর চন্দ্র পাল, পুলিশ, র‌্যাব ও আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যরা।

