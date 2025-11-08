সেন্টমার্টিনে অবৈধ ট্রলিংবোটসহ ১৯ জেলে আটক
সেন্টমার্টিনে একটি অবৈধ ট্রলিংবোট ও থাই জালসহ ১৯ জন আটক করেছে কোস্টগার্ড। শনিবার (৮ নভেম্বর) সন্ধ্যায় কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার রাত ১০টার দিকে অভিযান চালায় কোস্টগার্ডের একটি দল। এসময় একটি ট্রলিংবোট জব্দ করা হয়। পরে তল্লাশি শেষে প্রায় ১২০০ মিটার থাই জালসহ ১৯ জন জেলেকে আটক করা হয়। আটক জেলেদের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
