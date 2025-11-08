  2. দেশজুড়ে

টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে অসহায়দের পাশে শিক্ষার্থীরা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৫৯ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
স্কুল প্রাঙ্গণে অসহায় ও দরিদ্র মানুষের হাতে অর্ধেক দামে খাদ্যপণ্য তুলে দিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা

টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে দুই হাজার অসহায় ও দরিদ্র মানুষের হাতে অর্ধেক দামে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়েছেন গাইবান্ধার বন্ধন রেসিডেনশিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা। এমন ব্যতিক্রমী উদ্যোগে প্রশংসায় ভাসছে শিক্ষার্থীরা।

শনিবার (৮ নভেম্বর) স্কুল প্রাঙ্গণে অসহায়-দরিদ্রদের মাঝে চাল, ডাল, মাছ, মুরগির মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, চিনিসহ ১৫টি পণ্য দেন তারা। প্রত্যেক পণ্যের চলমান বাজার মূল্যের অর্ধেক মূল্যে এসব খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়।

শিক্ষার্থীরা বলেন, প্রতিদিন বিদ্যালয়ের টিফিনের জন্য নির্ধারিত টাকা থেকে সামান্য অংশ বাঁচিয়ে একটি তহবিল গড়ে তুলেন তার। মাস শেষে সেই টাকায় তারা খাবার, কাঁচা বাজার ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনেন। এরপর পণ্যগুলো এলাকার দরিদ্র পরিবার, পথশিশু ও অসহায় মানুষদের মাঝে অর্ধেক মূল্যে বিক্রি করা হয়।

শিক্ষার্থীদের এমন ব্যতিক্রমী উদ্যোগে শিক্ষক ও অভিভাবকরাও প্রশংসা করছেন। বিদ্যালয়ের আনোয়ার হোসেন শামীম নামের এক শিক্ষক বলেন, আজকের এই শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের নেতৃত্ব দেবে। তাদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ গড়ে উঠছে, এটা আমাদের সবার জন্য গর্বের বিষয়।

তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের এই ছোট্ট প্রয়াস এখন অনেকের অনুপ্রেরণার উৎসে পরিণত হয়েছে। মানবতার এই উদ্যোগ প্রমাণ করছে। ইচ্ছা থাকলে সামান্য ত্যাগ দিয়েও বড় পরিবর্তন আনা সম্ভব।

আনোয়ার আল শামীম/কেএইচকে/জেআইএম

