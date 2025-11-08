খুলনায় দুই সাংবাদিকের ওপর হামলা

খুলনায় দুই সাংবাদিকের ওপর হামলা
খুলনায় দৈনিক আমার দেশের দুই সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (৮ নভেম্বর) বিকেলে নগরীর শিববাড়ি মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।
তারা হলেন, আমার দেশের খুলনা ব্যুরো প্রধান এহতেশামুল হক শাওন ও নিজস্ব প্রতিবেদক কামরুল হোসেন মনি। তারা খুলনা মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
স্থানীয় সূত্র জানায়, বিকেলে এহতেশামুল হক শাওন ও কামরুল হোসেন মনি শিববাড়ী মোড়ে আসলে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাদের ওপর হামলা চালায়। হামলার পর দুর্বৃত্তরা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে চলে যান।
সাংবাদিক এহতেশামুল হক শাওন বলেন, প্রথমে আমার সঙ্গে এক ব্যক্তির কথা হয়। কথার এক পর্যায়ে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলে আমি বলি, ভাই- এভাবে উত্তেজিত না হয়ে আসুন দেখা করে সরাসরি কথা বলি। তখন তিনি বলেন, শিববাড়ি মোড়ে সুলতান ডাইন রেস্টুরেন্টের সামনে আসুন। সেখানে গিয়ে দেখি কিছু মানুষের ভিড়। এ মোড়ে সাধারণত এমনিতেই ভিড় থাকে। আমি ও আমার স্টাফ রিপোর্টার মনি মোটরসাইকেল থেকে নামতে তারা এলোপাতাড়ি কিলঘুষি মারতে থাকে।
সোনাডাঙা থানা পরিদর্শক (তদন্ত) মিজানুর রহমান বলেন, হামলাকারীদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান চলমান রয়েছে। অপরাধীদের ধরতে আমরা তৎপর রয়েছি।
আরিফুর রহমান/আরএইচ/জেআইএম