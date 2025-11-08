  2. দেশজুড়ে

শেরপুরে এনসিপির সাংগঠনিক সম্পাদক পদে যুবলীগ নেতা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি শেরপুর
প্রকাশিত: ০৯:০৭ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
শেরপুরে এনসিপির সাংগঠনিক সম্পাদক পদে যুবলীগ নেতা

শেরপুরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে দায়িত্ব পেয়েছেন যুবলীগ নেতা মো. রকিবুল ইসলাম। তিনি নালিতাবাড়ী পৌর যুবলীগের পদে ছিলেন।

দলীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠন যুবলীগে থাকলেও এখনও পদত্যাগ করেননি বলে জানা গেছে।

এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম সই করা ৫৬ সদস্যবিশিষ্ট এ জেলা কমিটি বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) রাতে প্রকাশ করা হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রকিবুল ইসলাম নালিতাবাড়ী উপজেলার মরিচপুরান ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে। তিনি মরিচপুরান ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী ছিলেন এবং ২০১৮ ও ২০২৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী প্রয়াত বেগম মতিয়া চৌধুরীর পক্ষে কাজ করেছেন। দলীয় বিভিন্ন প্রোগ্রাম ছিল তার সরব উপস্থিতি।

এনসিপিতে যুক্ত হওয়ার বিষয়ে রকিবুল ইসলাম বলেন, যুবলীগে আমাকে কার্যক্রমে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি। সাধারণ সম্পাদক পদেও সুযোগ পাইনি। এখন যুবলীগে কোনো কার্যক্রম নেই, তাই এনসিপিতে এসেছি।

এ বিষয়ে শেরপুর এনসিপির সাংগঠনিক সম্পাদক রাশেদুল হাসান দেওয়ান জাগো নিউজকে বলেন, রকিবুল ইসলামের বিষয়টি যাচাই করে দেখা হবে এবং প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মো. নাঈম ইসলাম/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।