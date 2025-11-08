যারা নির্বাচন পেছাতে চায়, তারা দেশের শত্রু: মনিরুল হক চৌধুরী
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও কুমিল্লা-৬ সংসদীয় আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মনিরুল হক চৌধুরী বলেছেন, ‘আগামী সংসদ নির্বাচন দেশের অস্তিত্বের লড়াই। দেশের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে তারেক রহমান দ্রুত নির্বাচন চেয়েছেন। যারা নির্বাচন পেছাতে চায়, দেশের অস্তিত্ব নিয়ে খেলতে চায় তারা দেশের শত্রু।
শনিবার (৮ নভেম্বর) কুমিল্লা মহানগরীর নোয়াগাঁও চৌমুহনীতে এক শুভেচ্ছা সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
মনিরুল হক চৌধুরী বলেন, ‘যারা নিজের ব্যক্তি স্বার্থে ষড়যন্ত্রকারী, নির্বাচন বানচালকারীদের সঙ্গে আঘাত করে তারা দলের শত্রু, তথা দেশের শত্রু। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সিদ্ধান্ত না মেনে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে। বিএনপির প্রতিটি নেতাকর্মী একটি পরিবারের অংশ। ভেদাভেদ ভুলে আসুন তারেক রহমান মনোনীত প্রার্থীকে বিজয়ী করতে একাট্টা হই।’
তিনি বলেন, ‘১৬ বছর আমরা রাজপথে আন্দোলন করেছি। শুধু আমি আন্দোলন করেছি এমন নয়, আমার পুরা পরিবার রাজপথে আন্দোলন করেছে। আমার মাসুম মেয়েরাও রাজপথে আন্দোলন করেছে। জুলাই বিপ্লবে আমার মেয়ে ড. (ড. চৌধুরী সায়মা ফেরদৌস) বজ্রকণ্ঠ আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন। অথচ যারা নিজেদেরকে ত্যাগী দাবি করে গত ১৬ বছরে তাদের কোনো মামলা নেই তারা জেলখানাও চিনে না। আমাকে চৌদ্দগ্রামের মিথ্যা হত্যা মামলায় ২০১৮ সালে নির্বাচনের আগে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে গ্রেফতার করে।’
মনিরুল হক চৌধুরী বলেন, ‘বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আপসে করেনি। বিএনপি কখনো আপসের রাজনীতি করে না। শুধু আপস না করার কারণে তারেক রহমানকে যেভাবে শারীরিক নির্যাতন করেছে তার নজির এ উপমহাদেশে নেই।’
বিএনপি নেতা সোহেল মজুমদারের সঞ্চালনায় সভায় জেলা বিএনপির প্রতিষ্ঠাকালীন সংগঠক ড. শাহ মোহাম্মদ সেলিম, সদরের জন্য উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট ডা. হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক ফারুক চৌধুরী, ২১টা ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কাজী মাহবুব, সাবে কাউন্সিলর, সমবায় দলের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সদস্য মেহেদী হাসান প্রমুখ।
জাহিদ পাটোয়ারী/আরএইচ