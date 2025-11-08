গণমাধ্যম কর্মীদের ওপর হামলা করা সেই কৃষকদল নেতার পদ স্থগিত
জাগো নিউজের সিদ্ধিরগঞ্জ প্রতিনিধিসহ তিনজন গণমাধ্যম কর্মীর ওপর অতর্কিত হামলার দায়ে নারায়ণগঞ্জ জেলা কৃষকদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক শাহাদাত হোসেনের দলীয় পদ স্থগিত করা হয়েছে।
শনিবার (৮ নভেম্বর) রাতে জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কৃষিবিদ হাসান জাফির তুহিন এবং সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুলের অনুমোদনক্রমে দপ্তর সম্পাদক শফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
প্রেস বিজ্ঞপ্তি বলা হয়েছে, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে শাহাদাত হোসেনের পদকে স্থগিত করা হয়েছে।
এর আগে গত ৫ নভেম্বর বিকেলে ফতুল্লার গিরিধারা বউবাজার এলাকায় একটি অসহায় পরিবারের জমি দখল নিয়ে অনুসন্ধানের জন্য জাগো নিউজের সিদ্ধিরগঞ্জ প্রতিনিধি মো. আকাশ, নিউজ নারায়ণগঞ্জের ক্যামেরাম্যান আবদুল্লাহ আল মামুন ও আরজু ঘটনাস্থলে যান। পরে সংবাদ কর্মীরা সেখানে পৌঁছালে বিতর্কিত কৃষকদল নেতা শাহাদাত ও তার সহযোগীরা তাদের ওপর অতর্কিত হামলা করে গুরুতর আহত করেন। একই সঙ্গে তাদের প্রায় আড়াই ঘণ্টা একটি কারখানায় আটকে রেখে দফায় দফায় নির্যাতন চালানো হয়।
পরে আহত সংবাদ কর্মীদের সহযোগীরা তাদের উদ্ধার করেন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী আকাশ বাদী হয়ে মামলা দায়ের করলে পুলিশ আসামি শাহাদাতকে আদালতে সোপর্দ করে।
