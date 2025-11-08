পিআর-গণভোটের প্রজেক্ট আধিপত্যবাদের সাপ্লাই করা: প্রিন্স
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেছেন, জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট নির্বাচনকে বানচাল করার প্রজেক্ট। পিআরসহ গণভোটের এই প্রজেক্ট আধিপত্যবাদের সাপ্লাই করা। আধিপত্যবাদ পুনরায় আওয়ামী ফ্যসিবাদকে বাংলাদেশে পুণর্বাসন করতে নির্বাচন বানচালের এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এই ষড়যন্ত্রে যে বা যারা যুক্ত হবে জনগণ তাদের প্রতিহত করবে। গণভোট এবং সংসদ নির্বাচন একই দিনে একসাথে করতে হবে। এর ব্যতিক্রম বিএনপি ও জনগণ মেনে নিবে না।
শনিবার (৮ নভেম্বর) বিকেলে ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলা সদরের মোহাম্মদীয়া দাখিল মাদরাসা মাঠে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠন আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রিন্স বলেন, আওয়ামী লীগের মতোই জামায়াতসহ কয়েকটি দল নিরপেক্ষ নির্বাচন ও জনগণকে ভয় পাচ্ছে। বিএনপির প্রার্থী তালিকা, নির্বাচন প্রস্তুতি ও জনসমর্থন দেখে তারা ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন পিছিয়ে দিতে গণভোটসহ বিভিন্ন নন ইস্যুকে ইস্যু বানাতে উত্তেজনাকর কথা বলে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত। এরা কিছুদিন পিআর, জুলাই সনদ নিয়ে সোরগোল করার চেষ্টা করেছে। জনসমর্থন না পেয়ে এখন জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোটের জন্য হৈ চৈ করছে।
সমাবেশে এমরান সালেহ প্রিন্স বিএনপির সকল নেতাকর্মী ও মনোনয়ন প্রত্যাশীদের প্রতি ভেদাভেদ ভুলে ধানের শীষ প্রতীককে বিজয়ী করতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিএনপি জনরয়ে বিজয়ী হয়ে দেশ ও জনগণের কল্যাণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিবে এবং মুক্তিযুদ্ধ, সিপাহী জনতার বিপ্লব ও ছাত্র গণঅভ্যুত্থানের আকাঙক্ষা বাস্তবায়ন করে নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।
এসময় উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব মফিজ উদ্দিন, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক আযহারুল ইসলাম কাজল, সদস্য সচিব আনিসুর রহমান মনিক, সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মোয়াজ্জেম হোসেন লিটন, যুগ্ম আহবায়ক ফরহাদ রাব্বানী সুমনসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
কামরুজ্জামান মিন্টু/কেএইচকে/জেআইএম