মোটরসাইকেলের ধাক্কায় প্রাণ গেল ব্যবসায়ীর, ছাত্রদল নেতাসহ আহত ২

মোটরসাইকেলের ধাক্কায় প্রাণ গেল ব্যবসায়ীর, ছাত্রদল নেতাসহ আহত ২
বেপরোয়া গতির একটি মোটরসাইকেলের ধাক্কায় শাহজাহান (৫০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী গুরুতর আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে এক ছাত্রদল নেতা রয়েছেন।
শনিবার (৮ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনী সদর উপজেলার ফাজিলপুরে আলীনগর ফ্লাইওভার সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাহজাহান টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার থানাধীন পুরান পাথরাইল গ্রামের মৃত আকালী মিয়ার ছেলে। তিনি ভ্রাম্যমাণ কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন।
আহতরা হলেন- নিরাপদ সড়ক আন্দোলন ফেনী জেলা শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি ও ফেনী সরকারি কলেজ ছাত্রদল নেতা মাহের আমিরুল হক এবং ফুলগাজী উপজেলার শ্রীচন্দ্রপুর গ্রামের আবু তাহেরের ছেলে তারেক। তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ভ্রাম্যমাণ কাপড় ব্যবসায়ী শাহজাহান সদর উপজেলার ফাজিলপুর থেকে বারইয়ারহাটে যাওয়ার জন্য রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এসময় একটি বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেল (চট্ট মেট্রো-ল ২১-৪৮১২) এসে তাকে সজোরে ধাক্কা দেয়। পরে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের আইল্যান্ডের সঙ্গে ধাক্কা লাগে।
এতে মোটরসাইকেলের দুই আরোহীসহ ব্যবসায়ী শাহজাহান গুরুতর আহত হন। তাদের উদ্ধার করে ফেনী জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে শাহজাহান মারা যান।
স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী জয়নাল আবেদীন ফয়সাল বলেন, ঘটনাস্থলে কাপড় ব্যবসায়ীকে মোটরসাইকেলটি সজোরে ধাক্কা দেয়। স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।
নিহত ব্যক্তির সহকর্মী কাপড় ব্যবসায়ী শাহ আলম বলেন, শাহজাহানের পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানানো হয়েছে। তারা ফেনী এলে মরদেহ নেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে।
ফাজিলপুর হাইওয়ে থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকারিয়া জানিয়েছেন, নিহতের মরদেহ ফেনী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেলটি জব্দ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এমকেআর