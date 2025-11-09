খেলাফত মজলিস প্রার্থী
ইসলামি দলগুলোর চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজির বদনাম নাই
ফরিদপুর-৪ (ভাঙ্গা-চরভদ্রাসন-সদরপুর) আসনের বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মনোনীত প্রার্থী মাওলানা মিজানুর রহমান মোল্যা বলেছেন, বিগত এক বছরে বিভিন্ন দল তাদের যে নীতি আদর্শ দিয়ে কার্যকলাপ চালিয়েছে তাতে ইসলামী দলের বিকল্প নাই। ইসলামি দলগুলোর পাথর দিয়ে মানুষ মারা ও চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজির কোনো বদনাম নাই—এমন মন্তব্য করে তিনি আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে রিকশা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।
শনিবার (৮ নভেম্বর) বিকেলে ভাঙ্গা উপজেলার চান্দ্রা ইউনিয়নের দক্ষিণ চরচান্দ্রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। চান্দ্রা ইউনিয়ন খেলাফত মজলিসের আয়োজনে জনসভায় সভাপতিত্ব করেন মাওলানা ইমরান হুসাইন।
মাওলানা মিজানুর রহমান মোল্যা ফরিদপুর-৪ (ভাঙ্গা-চরভদ্রাসন-সদরপুর) আসনের বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মনোনীত প্রার্থী। তিনি দলটির ফরিদপুর জেলা শাখার সহ-সভাপতি পদে রয়েছেন। তারই অংশ হিসেবে উপজেলা তিনটিতে নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর পাশাপাশি এ জনসভা আয়োজন করা হয়।
সভায় বক্তব্যকালে ইসলামী দলগুলোকে বিজয়ী করার আহ্বান জানিয়ে মিজানুর রহমান বলেন, এদেশে ইসলাম ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে এসেছে, সমাজ প্রতিষ্ঠা করে এসেছে এবং জুলুম উৎখাত করতে এসেছে। ইসলামি দলগুলোর যেসব নেতা আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন তারা মানুষের কল্যাণমুখী কাজ নিয়ে ভাবেন। তারা আল্লাহকে ভয় করে, তারা মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারে না।
এসময় তিনি খেলাফত মজলিসের রিকশা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান এবং সরকারে এলে বিগত দিনের জনপ্রতিনিধি থেকে আরও বেশি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড করার ঘোষণা দেন।
সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- সংগঠনটির জেলা শাখার সহ-সভাপতি মুফতি মাহমুদুল হাসান ফায়েক, মাওলানা মিজানুর রহমান ফরিদী, সাধারণ সম্পাদক মুফতি আবু নাসির আইয়ুবী, উপজেলা শাখার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল খায়ের সেলিম, ভাঙ্গা উপজেলার সভাপতি মাওলানা হাফিজুর রহমান ও চরভদ্রাসন উপজেলা সভাপতি মুফতি মোহাম্মদ জাকারিয়া প্রমুখ।
