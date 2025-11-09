কুড়িগ্রাম এনসিপির আহ্বায়ক মুকুল ও সদস্যসচিব মাসুম

কুড়িগ্রাম এনসিপির আহ্বায়ক মুকুল ও সদস্যসচিব মাসুম
কুড়িগ্রাম জেলা জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আগের সমন্বয় কমিটি ভেঙে ৬৪ সদস্যের জেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। নবগঠিত এ কমিটিতে মুকুল মিয়াকে আহ্বায়ক ও মাসুম মিয়াকে সদস্যসচিব করে ছয় মাসের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
শনিবার (৮ নভেম্বর) আনুমানিক সন্ধ্যা ৬টায় এনসিপির কেন্দ্রীয় ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ কমিটি তালিকা আকারে প্রকাশ করা হয়। কমিটি অনুমোদন করেন এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।
কমিটিতে সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক পদ পেয়েছেন মাহমুদুল হাসান জুয়েল। এছাড়া রাশেদুজ্জামান তাওহীদকে ১ নম্বর যুগ্ম আহ্বায়ক করে একই পদে ১০ জনের নাম এসেছে তালিকায়।
নতুন এ কমিটিতে জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব পদে মাও. দিনার মিনহাজ, যুগ্ম সদস্যসচিব পদে শাহজাহান আলী সুমনসহ সাতজন রয়েছেন। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে মোজাম্মেল হক বাবুসহ চারজন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক পদে আহত জুলাইযোদ্ধা আরিফুল ইসলাম ও গোলাম রসুল রনিকে ১ নম্বর সদস্য করে ৩৮ জনকে রাখা হয়েছে সদস্য পদে।
নবগঠিত এ কমিটিতে সাতজন নারী সদস্য স্থান পেয়েছেন। এরমধ্যে যুগ্ম সদস্যসচিব পদে জেলা নারীশক্তির সক্রিয় নেত্রী নাসিরা খন্দকার নিসার রয়েছেন।
কমিটি সম্পর্কে জানতে চাইলে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক ও রংপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. আতিক মুজাহিদ বলেন, নবগঠিত কমিটিতে দায়িত্বশীল নির্বাচনের ক্ষেত্রে যোগ্যতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও আগের সমন্বয় কমিটির কাজকে মূল্যায়ন করা হয়েছে।
অনলাইনে গুগল ফর্মের মাধ্যমে আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব পদে আবেদনকারীদের বিভাগীয় পর্যায়ে রংপুর সার্কিট হাউসে মৌখিক পরীক্ষা ও বায়োগ্রাফি যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, সদস্য সচিব আখতার হোসেন, উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম প্রমুখ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
রোকনুজ্জামান মানু/এমকেআর