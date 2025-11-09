ঢাকা-২০ আসনে এনসিপির মনোনয়নপত্র নিলেন মুকুল

ঢাকা-২০ আসনে এনসিপির মনোনয়নপত্র নিলেন মুকুল
ঢাকা-২০ (ধামরাই) আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আসাদুল ইসলাম মুকুল।
শনিবার (৮ নভেম্বর) ঢাকায় দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নেতাদের উপস্থিতিতে তিনি মনোনয়নপত্র নেন।
দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন এনসিপির জ্যেষ্ঠ নেতা হান্নান মাসুদ ও তাসনীম জারা। তারা আসাদুল ইসলাম মুকুলের হাতে মনোনয়ন ফরম তুলে দেন। এসময় ধামরাই উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।
ধামরাই উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী ইসরাফিল খোকন, জাতীয় যুব শক্তির আশিকুর রহমান, ছাত্র শক্তির সামিউল ইসলাম লিমান এবং কাউছার আহমেদসহ স্থানীয় পর্যায়ের শতাধিক নেতাকর্মী মুকুলের সঙ্গে ছিলেন।
মনোনয়ন নেওয়ার পর আসাদুল ইসলাম মুকুল বলেন, ‘ধামরাইয়ের উন্নয়ন ও তরুণ সমাজকে রাজনীতির ইতিবাচক ধারায় যুক্ত করার লক্ষ্যেই আমি নির্বাচনে অংশ নিতে চাই। জনগণের আস্থা ও ভালোবাসাই আমার শক্তি।’
এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতারা জানান, আগামী নির্বাচনে ঢাকা-২০ আসনে দলীয় প্রার্থী নিয়ে তারা সক্রিয়ভাবে মাঠে নামবেন এবং সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে তৃণমূলে প্রচার-প্রচারণা শুরু করেছেন।
সম্প্রতি বিএনপি ২৩৭টি আসনে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করে। এতে যে কয়টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি, এরমধ্যে ঢাকা-২০ একটি।
