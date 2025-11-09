  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ১১:৩৪ এএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
নেত্রকোনায় বাকপ্রতিবন্ধী তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ

নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলায় এক বাক্ ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী তরুণী (১৮) ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার (৭ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার শুনই ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে।

অভিযুক্ত ধর্ষক বাবু মিয়া (২৪) উপজেলার শুনই ইউনিয়নের ইছাইল গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য নান্দু মিয়ার ছেলে। ঘটনার পর থেকেই তিনি পলাতক রয়েছেন। এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার জুমার নামাজের সময় তরুণীর বাবা মসজিদে ছিলেন ও মা নদীতে গোসল করতে গিয়েছিলেন। এই সুযোগে বাবু মিয়া প্রলোভন দেখিয়ে বাক্ ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী মেয়েটিকে একটি নির্জন ঝুপড়ি ঘরে নিয়ে ধর্ষণ করেন।

পরে ওই তরুণী কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে আসেন ও শারীরিক অক্ষমতার কারণে কথা বলতে না পারলেও হাতে লিখে পরিবারের সদস্যদের পুরো ঘটনার বর্ণনা দেন। পরিবারের লোকজন বিষয়টি জানতে পেরে হতবিহ্বল হয়ে পড়েন।

একজন স্থানীয় প্রবীণ নাগরিক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, একজন বাকপ্রতিবন্ধী মেয়ের ওপর এমন পাশবিক নির্যাতন কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক বিচার না হলে সাধারণ মানুষ আইনের প্রতি আস্থা হারাবে।

এ বিষয়ে আটপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান বলেন, ভুক্তভোগীর পরিবার থানায় অভিযোগ করেছে। অভিযুক্ত বাবু মিয়া ঘটনার পর থেকে পলাতক। তাকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে। আশা করছি দ্রুতই আসামিকে আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে।

