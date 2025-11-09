বিশুদ্ধ বাতাসে সন্তান লালনে গ্রামজুড়ে গাছের চারা বিতরণ মা-বাবার

বিশুদ্ধ বাতাসে সন্তান লালনে গ্রামজুড়ে গাছের চারা বিতরণ মা-বাবার
বাগেরহাটের চিতলমারীতে সন্তান জন্ম নেওয়ায় গ্রামজুড়ে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ গাছের চারা উপহার দিয়েছেন এক দম্পতি। সন্তানকে স্বাগত জানিয়ে নিজ গ্রামের দুই শতাধিক পরিবারের মাঝে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, সফেদাসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা উপহার দেন তারা।
শুক্র ও শনিবার (৭ ও ৮ নভেম্বর) ব্যতিক্রমী এই আয়োজন করেন চিতলমারী উপজেলার কালশিরা গ্রামের মাধব চন্দ্র ব্রহ্ম ও তার স্ত্রী সাথী রানী ব্রহ্ম।
চলতি বছরের ২০ মে এই দম্পতির ঘরে জন্ম নেয় এক কন্যা সন্তান। নাম রাখা হয় সম্প্রীতি ব্রহ্ম মৌলী। নবজন্মের আনন্দকে শুধু নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজ ও প্রকৃতির সঙ্গে ভাগ করে নিতে এই উদ্যোগ বলে জানান সম্প্রীতির বাবা-মা।
মাধব চন্দ্র ব্রহ্ম বলেন, সম্প্রীতির জন্মের পর আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিই। আমাদের মেয়ে যে গ্রামে বড় হবে, সেই গ্রামের আলো-বাতাস যেন বিশুদ্ধ, সুন্দর ও স্নিগ্ধ থাকে— এই ভাবনা থেকেই এই আয়োজন। গাছগুলো যেমন আমাদের সন্তানের সঙ্গে বড় হবে, তেমনি একদিন ফলে ভরে উঠবে আমাদের এ গ্রাম।
সম্প্রীতির মা সাথী রানী ব্রহ্ম বলেন, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আমরা অল্প অল্প করে টাকা জমিয়েছি। এর সঙ্গে সন্তান জন্মের পর বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে পাওয়া উপহারের টাকা মিলিয়ে আমরা গাছগুলো কিনেছি।
২০১৩ সালে বছরের ১৫ ডিসেম্বর পারিবারিকভাবে চিতলমারী সদর ইউনিয়নের কালশিরা গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মাখন লাল ব্রাহ্মণের ছেলে মাধব চন্দ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে রায় গ্রামের অমল ঢালীর মেয়ে সাথী ঢালীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর নিজেদের বউভাতের খরচ বাঁচিয়ে এলাকার স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের মাঝে সহস্রাধিক বই বিতরণ করেছিলেন এই দম্পতি। সম্প্রীতি ব্রহ্ম মৌলীই তাদের প্রথম সন্তান।
