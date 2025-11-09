পদ্মার চরে কাকন বাহিনীর বিরুদ্ধে ‘অপারেশন ফার্স্ট লাইট’
রাজশাহীর বাঘা, নাটোরের লালপুর, পাবনার ঈশ্বরদী ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার চরে সন্ত্রাসী কাকন বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে যৌথ বাহিনী। রোববার (৯ নভেম্বর) ভোর থেকে এই অভিযান শুরু হয়। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে ‘অপারেশন ফার্স্ট লাইট’।
পুলিশ, র্যাব ও এপিবিএন সদস্যদের নিয়ে এই অভিযান চালানো হয়। এতে সকাল ৯টা পর্যন্ত ২১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
পদ্মার চরে গুলি করে মানুষ হত্যা, বালু ও চরের ফসল লুট, অপহরণ, চাঁদাবাজিসহ কাকন বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে এ অভিযান চালানো হয়েছে।
এ বিষয়ে রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজি মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, রোববার ভোর থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত অভিযানে ৫টি বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র, বিপুল পরিমাণ দেশি অস্ত্র, মাদক ও একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে। এসময় কাকন বাহিনীর ২১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ টিমের অভিযান ‘অপারেশন ফার্স্ট লাইট’এ ১ হাজার ২০০ সদস্য অংশ নেন। অভিযান ও আটকের বিষয়ে বিকেল ৪টায় ডিআইজি অফিসের কনফারেন্স রুমে ব্রিফিং করবেন রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজি।
উল্লেখ্য, গত ২৭ অক্টোবর চরে খড় কাটাকে কেন্দ্র করে কাকন বাহিনীর গোলাগুলিতে ৩ জন নিহত হন।
এফএ/জেআইএম