রাজশাহীতে আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে রাজশাহীতে। রোববার (৯ নভেম্বর) সকাল ৬টায় রাজশাহীতে তাপমাত্রা নেমে আসে ১৬ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা চলতি মৌসুমের এখন পর্যন্ত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।
রাজশাহী আবহাওয়া অফিস জানায়, গত কয়েকদিন ধরে রাজশাহীর তাপমাত্রা ক্রমশ নিম্নমুখী। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) রাজশাহীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, শুক্রবার তা নেমে আসে ২০ দশমিক ২ ডিগ্রিতে, শনিবার আরও কমে দাঁড়ায় ১৭ দশমিক ৭ ডিগ্রিতে। রোববার তাপমাত্রা ১৬ দশমিক ৫ ডিগ্রিতে নামায় শীতের আগমনি বার্তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
রাজশাহী আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রহিদুল ইসলাম জানান, উত্তরের দিক থেকে আসা হালকা ঠান্ডা বাতাস ও পরিষ্কার আকাশের কারণে রাতে তাপমাত্রা দ্রুত কমে যাচ্ছে। রাজশাহীতে শীতের অনুভূতি এখন স্পষ্টভাবে টের পাওয়া যাচ্ছে। আগামী কয়েকদিনে তাপমাত্রা আরও কিছুটা কমার সম্ভাবনা রয়েছে। রোববার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রাজশাহীতে রেকর্ড করা হয়েছে। আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রা আরো কমতে পারে বলে আবহাওয়া পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে।
এদিকে ভোরের দিকে রাজশাহীর আকাশে হালকা কুয়াশা দেখা গেছে। সকাল গড়াতেই সূর্যের দেখা মিললেও বাতাসে ঠান্ডার পরশ টের পাওয়া যাচ্ছে। স্থানীয়দের অনেকে সকাল-বিকেলে শীতের কাপড় ব্যবহার শুরু করেছেন।
সাখাওয়াত হোসেন/এমএন/জেআইএম