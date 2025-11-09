ঠাকুরগাঁও
মির্জা ফখরুলকে বাঁধভাঙা উল্লাসে স্বাগত জানালেন হিন্দু নারীরা
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঠাকুরগাঁও-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে ‘উলুধ্বনি’ দিয়ে স্বাগত জানিয়েছেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী নারীরা।
সংসদ নির্বাচনের জন্য দল থেকে মনোনীত হওয়ার পর রোববার (৯ নভেম্বর) বেলা ১২টায় ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত হন তিনি।
জানা যায়, দৌলতপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ইউনিয়নবাসীর আয়োজনে মতবিনিময় সভার জন্য সুসজ্জিত মঞ্চে আসন গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ওঠা মাত্রই বাঁধভাঙা উল্লাসে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। কেউ চেয়ারে ওঠে কেউবা গলা উঁচিয়ে একবার দেখার চেষ্টা করেন বিএনপির এই নেতাকে। এসময় উপস্থিতত শতশত হিন্দু নারী উলুধ্বনি দিয়ে তাকে স্বাগত জানান। এ সময় ১ মিনিটের বেশি সময় উলুধ্বনীতে মুখরিত হয়ে যায় সভাস্থান।
সীতা রানী নামে স্থানীয় এক নারী বলেন, আমি গরীব মানুষ, ফুল কিনে আনতে পারিনি। তিনি (মির্জা ফখরুল) আমার পছন্দের মানুষ। তাই গলার যত শক্তি আছে তার জন্য উলুধ্বনি দিয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি। এটাই তার প্রতি আমার ভালোবাসা।
মল্লিকা রায় নামের এক নারী বলেন, আমরা হিন্দু-মুসলিম বুঝি না। আমরা আমাদের ধর্মীয় রীতিনীতির মধ্য দিয়ে তাকে সম্মান করি। তিনি আমাদের ভালোবাসার মানুষ।
ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধা জেলেখা বিবি বলেন, এখানে সকাল ১০টা থেকে অপেক্ষা করছি। তাকে একটু দেখার জন্য। তাকে দেখে বুকটা ভরে গেলো। আমাদের বিশ্বাস তিনি দেশের ভালো করবেন। আমরা সব ধর্মের নারীরা আজ দলবেঁধে এখানে এসেছি।
তানভীর হাসান তানু/এমএন/জেআইএম