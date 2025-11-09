  2. দেশজুড়ে

পটুয়াখালীতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল

প্রকাশিত: ০৩:৩৩ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলায় কাফনের কাপড় পরে ঝটিকা মিছিল করেছে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ।

রোববার (৯ নভেম্বর) সকাল ৬টার দিকে উপজেলার প্রাণিসম্পদ অফিসের সামনে থেকে শুরু হয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে গিয়ে মিছিলটি শেষ হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দশমিনা সরকারি আবদুর রশিদ তালুকদার কলেজ শাখার সভাপতি জায়েদ প্যাদার নেতৃত্বে প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন ছাত্রলীগের নেতাকর্মী এ মিছিলে অংশ নেন। অংশগ্রহণকারীরা কাফনের কাপড় এবং মাথায় বাঁধা সাদা পট্টি পড়েছিল। মিছিলের দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে (ফেসবুক) পোস্ট করার পর মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়।

দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আবদুল আলীম বলেন, রোববার সকালে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নামে একটি মিছিল বের হওয়ার খবর পাই। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কাউকে পায়নি। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

