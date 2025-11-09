মিরসরাইয়ে গ্যাসের চুলার ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে গৃহবধূর মৃত্যু

মিরসরাইয়ে গ্যাসের চুলার ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে গৃহবধূর মৃত্যু
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে গ্যাসের চুলার ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে সামিনা আক্তার (৩৫) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। রোববার (৯ নভেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার আবুতোরাব বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
তিনি উপজেলার সাহেরখালী ইউনিয়নের দক্ষিণ মঘাদিয়া এলাকার আব্দুল বারি খাজির বাড়ির মো. মোশাররফ হোসেনের স্ত্রী। তারা আবুতোরাব বাজারের একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন।
প্রত্যক্ষদর্শী আবদুল আউয়াল জানান, দুপুর ১২টার দিকে রান্না করার গ্যাসের চুলার আগুন থেকে রান্নাঘরে আগুন ধরে যায়। তিনি নিজের কাপড় বা কাঁথা দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। বাসায় কেউ না থাকায় তিনি অতিরিক্ত ধোঁয়ার কারণে শাস-নিশ্বাস নিতে না পারায় দম বন্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে রানা ঘরে পড়ে থাকেন। পরে বাইরে থেকে ধোঁয়া দেখে লোকজন রুমের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।
নিহতের স্বামী মো. মোশাররফ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘দুপুরে রান্না করার সময় গ্যাসের চুলা থেকে আগুন ধরে যায়। পরে অতিরিক্ত ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে তিনি মারা যায়।’
এ বিষয়ে মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান বলেন, বিষয়টি অবগত নই। খোঁজ খবর নিয়ে দেখছি।
এম মাঈন উদ্দিন/আরএইচ/জেআইএম