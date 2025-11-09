দুদক কমিশনার
সরকারপ্রধান থেকে খতিব—সবাই দুর্নীতিতে রসগোল্লার মতো ডুবে ছিল
সরকারপ্রধান থেকে খতিব- সবাই দুর্নীতিতে রসগোল্লার মতো ডুবে ছিল বলে মন্তব্য করেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কমিশনার (তদন্ত) মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবর আজিজী।
রোববার (৯ নভেম্বর) পঞ্চগড় সরকারি অডিটোরিয়ামে গণশুনানিতে তিনি এ মন্তব্য করেন।
মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবর আজিজী বলেন, দেশের সরকারপ্রধান থেকে শুরু করে বিচার প্রধান, বাইতুল মোকাররমের খতিব থেকে শুরু করে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত দুর্নীতিতে রসগোল্লার মতো ডুবে ছিল।
তিনি বলেন, এতো দুর্নীতির অভিযোগ যে এখন আমরা সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরতে পারি না। কাজ করতে হয়।
দুদক কমিশনার বলেন, দুর্নীতি যেন আর কেউ না করে, কোনো কর্মচারী যেন দুর্নীতি করার দুঃসাহস না দেখায়, সেই ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। সেবা গ্রহীতারা পেছন থেকে আর্থিক সুবিধা দেওয়ার প্রলোভন দেবেন না। যারা সেবা গ্রহণ করার জন্য গিয়েছি, তাদেরকে অন্তত ওই নীতিবোধ থাকতে হবে যে- আমি বাড়তি কিছু দিয়ে অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ন করছি। তাতে দুটো অপকার হচ্ছে। যার প্রাপ্যতা ছিল তাকে বঞ্চিত করলাম। আর যে মানুষটি এই সেবা দেওয়ার জন্য নিয়োজিত তার ঈমানটাকে নিলামে তুলে দিলাম।
তিনি আরও বলেন, আমরা যারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী, আমাদেরও সংবরণ করতে হবে। সেবা গ্রহীতাদের ট্যাক্সের টাকায় আমাদের বেতন হয়। আমরাটা এটি ভুলে যাই।
গণশুনানিতে অন্যদের মধ্যে দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন, জেলা প্রশাসক সাবেত আলী, পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান মুন্সি, জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ডা. খালেদ তৌহিদ পুলকসহ সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন শ্রেণি পেশার অভিযোগকারীরা উপস্থিত ছিলেন।
গণশুনানিতে সরকারি বেসরকারি ৪২টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ১৮১টি অভিযোগ জমা হয়েছিল। এরমধ্যে ১১৮টি শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। দায়ের করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ শুনানিতেই নিষ্পত্তি করা হয়।
জেলা প্রশাসন ও জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগিতায় দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঠাকুরগাঁও এই গণশুনানির আয়োজন করে।
