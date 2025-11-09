ইঁদুরনাশক ট্যাবলেট সেবনে ছাত্রলীগ নেতার মৃত্যু
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ইঁদুরনাশক গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে ফিরোজ আহমেদ (৩৩) নামের নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সাবেক এক নেতার মৃত্যু হয়েছে।
শনিবার (৮ নভেম্বর) দিনগত রাতে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। এরআগে দুপুরে উল্লাপাড়া উপজেলার কয়ড়া খামারপাড়া গ্রামের নিজ বাড়িতে গ্যাস ট্যাবলেট সেবন করেন তিনি।
নিহত ফিরোজ আহমেদ উপজেলার কয়ড়া ইউনিয়ন শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কয়ড়া খামারপাড়া গ্রামের জমসের আলীর ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, ফিরোজ ব্যবসা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মূলত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপে হতাশাগ্রস্ত হয়ে নিজ ঘরেই বিষাক্ত গ্যাস ট্যাবলেট সেবন করেন তিনি। পরে পরিবারের লোকজন বিষয়টি জানতে পেরে তাকে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নেন। কিন্তু সেখানে অবস্থার অবনতি হলে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
নিহতের বাবা জমসের আলী কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘ছেলের বউ ও দুই সন্তান রয়েছে। এখন তাদের ভবিষ্যৎ জীবন কীভাবে চলবে আল্লাহই ভালো জানেন। কোন অভিমানে বাবাটা আমার বুক খালি করে চলে গেলো জানি না।’
উল্লাপাড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।
তিনি জাগো নিউজকে বলেন, সকালে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য সিরাজগঞ্জ শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে।
এম এ মালেক/এসআর/জেআইএম