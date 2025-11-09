চুয়াডাঙ্গায় আগেভাগেই জানান দিচ্ছে শীত

চুয়াডাঙ্গায় আগেভাগেই জানান দিচ্ছে শীত
কার্তিক শেষ হতে এখনো ছয়দিন বাকি আছে। দিনের তাপমাত্রা দিন দিন কমছে। তবে চুয়াডাঙ্গায় এখনই অনুভূত হচ্ছে শীত।
রোববার (৯ নভেম্বর) সকালে জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ১৬ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ভোরে হালকা কুয়াশা, ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু আর সকালের শীতল হাওয়া জানান দিচ্ছে শীতের আগমনী বার্তা।
ভোরবেলা চারদিক কুয়াশায় ঢেকে থাকছে। শিশিরে ভিজে যাচ্ছে মাঠের ফসল ও ঘাস। সকাল ও সন্ধ্যায় ঘর থেকে বের হওয়া মানুষজন গরম কাপড় ব্যবহার শুরু করেছেন। বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষেরা কাঁধে চাদর জড়িয়ে কিংবা মাথায় গামছা দিয়ে ঠান্ডা ঠেকানোর চেষ্টা করছেন।
চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার জানায়, উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বয়ে আসা ঠান্ডা বাতাসের প্রভাবে রাতের তাপমাত্রা দ্রুত কমছে। আগামী কয়েক দিনে রাতের তাপমাত্রা আরও কমার সম্ভাবনা রয়েছে।
চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ইনচার্জ জামিনুর রহমান বলেন, ‘রাতের তাপমাত্রা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। নভেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে শীত আরও জোরালোভাবে অনুভূত হতে পারে।’
