বকেয়া বিল ‘পরিশোধ না করায়’ শপিংমলের সামনে ময়লার স্তূপ
চাঁদপুর পৌরসভার বকেয়া বিল পরিশোধ না করায় শহরের অন্যতম বৃহৎ শপিংমল ফয়সাল শপিং কমপ্লেক্সের সামনে ময়লার স্তূপ ফেলে রাখার অভিযোগ উঠেছে পৌরসভার বিরুদ্ধে।
রোববার (৯ নভেম্বর) দুপুরে শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থিত ফয়সাল শপিং কমপ্লেক্সের গাড়ি পার্কিং প্রবেশমুখে বিপুল পরিমাণ ময়লা ফেলে রাখা হয়। এতে মুহূর্তেই এলাকাজুড়ে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে এবং পথচারী ও ব্যবসায়ীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন।
ঘটনাটি জানাজানি হতেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। অনেকেই পৌরসভার এই পদক্ষেপকে অমানবিক ও প্রশাসনিক অদক্ষতা বলে মন্তব্য করেছেন।
ফয়সাল শপিং কমপ্লেক্স ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোশারফ হোসেন মশু বলেন, আমাদের মার্কেটের কিছু বকেয়া বিল থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে এমন অমানবিক আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বকেয়া থাকলে বৈধভাবে নোটিশ দিতে পারতেন, বিদ্যুৎ সংযোগ বা অন্যান্য সেবা বন্ধ করতে পারতেন। কিন্তু মার্কেটের সামনে ময়লা ফেলে দেওয়া কোনো সভ্য প্রশাসনের কাজ নয়।
এদিকে ঘটনাটির কারণে শুধু ব্যবসায়ীরাই নয়, আশপাশের দোকানদার ও সাধারণ পথচারীরাও চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। ময়লার দুর্গন্ধে দোকানে বসা কঠিন হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।
চাঁদপুর পৌরসভার সচিব নুরুজ্জামান শরীফ মোবাইলফোনের জাগো নিউজকে বলেন, অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে। আমরা মার্কেট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বসেছি। মার্কেটের সামনে থেকে ময়লা সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
শরীফুল ইসলাম/এনএইচআর/জেআইএম