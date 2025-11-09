ময়মনসিংহে ৩ জুলাই শহীদ পরিবারের সদস্যদের বিএনপিতে যোগদান

ময়মনসিংহে ৩ জুলাই শহীদ পরিবারের সদস্যদের বিএনপিতে যোগদান
চব্বিশের জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে নিহত ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটের তিন শহীদ পরিবারের সদস্যরা বিএনপিতে যোগদান করেছেন।
এ উপলক্ষে রোববার (৯ নভেম্বর) দুপুরে হালুয়াঘাট পৌর শহরের ইমেক্স হোটেলে উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে যোগদান অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হয়।
এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিএনপিতে যোগদান করা শহীদ পরিবারের সদস্যদের ফুল দিয়ে স্বাগত জানান দলের যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স।
অনুষ্ঠানে গত বছরের ৫ আগস্ট গাজীপুরে মওনায় পুলিশের গুলিতে নিহত কাওসার বিজয় ফরাজীর বাবা সায়েদুল ইসলাম ফরাজী, ১৯ জুলাই ঢাকার মিরপুর ১০ নম্বরে হেলিকপ্টার থেকে গুলি বর্ষণে নিহত সেখ সেলিমের বাবা কলিম উদ্দিন, মা সখিনা খাতুন, স্ত্রী আসমা খানম, ছেলে শাওন, ২০ জুলাই গাজীপুরে পুলিশের গুলিতে নিহত মনির হোসেন রাসেলের বাবা নিজাম উদ্দিন বিএনপির প্রাথমিক সদস্য ফরমে সই করে বিএনপিতে আনুষ্ঠনিকভাবে যোগদান করেন। নিহত মনির হোসেন রাসেলের মরদেহ গুম করা হয়। তার মরদেহ পায়নি পরিবার।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, বিএনপি গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশে আর যাতে ফ্যাসিবাদী শাসন ফিরে না আসে, সেজন্য বিএনপি সচেতন থাকবে।
তিনি আরও বলেন, আমি নির্বাচিত হলে হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়ার শহীদদের নামে সড়ক বা অন্য কোনো স্থাপনার নামকরণ, স্মৃতিস্তম্ভ ও স্মৃতি রক্ষাকেন্দ্র করা হবে।
হালুয়াঘাট পৌর বিএনপির আহ্বায়ক হানিফ মোহাম্মদ শাকের উল্লাহর সভাপতিত্বে ও উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব আবু হাসনাত বদরুল কবিরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহ উত্তর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক এনায়েত উল্লাহ কালাম, হালুয়াঘাট উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আসলাম মিয়া বাবুল, গণঅভ্যুত্থানের শহীদ কাওসার বিজয় ফরাজীর বাবা সায়েদুল ইসলাম ফরাজী, শহীদ সেখ সেলিমের বাবা কলিম উদ্দিন, ছেলে শাওন, শহীদ মনির হোসেন রাসেলের বাবা নিজাম উদ্দিন ও গুলিবিদ্ধ মেহেদী হাসান বক্তব্য রাখেন।
