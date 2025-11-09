  2. দেশজুড়ে

নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিএনপি বিজয়ী হবে: মির্জা ফখরুল

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঠাকুরগাঁও
প্রকাশিত: ০৬:৪৩ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিএনপি বিজয়ী হবে: মির্জা ফখরুল
ঠাকুরগাঁওয়ে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে বিএনপি বিজয়ী হবে ইনশাআল্লাহ।

তিনি বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হাতে গড়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল একটি বিশাল ও ঐক্যবদ্ধ শক্তি। জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রের কাঠামোকে বদলে দিয়েছিলেন। তারেক রহমানের নেতৃত্বে সেই দল ও দেশ নতুন দিগন্তে এগিয়ে যাবে।

রোববার (৯ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ৭ নম্বর চিলারং ইউনিয়নের আয়োজনে ভেলাজান উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ইউনিয়নবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল।

সভায় নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে মির্জা ফখরুল বলেন, “এই দেশের সাধারণ মানুষ ‘পিআর’ বা প্রযুক্তিগত টার্ম বোঝে না, কিন্তু তারা ন্যায়বিচার বোঝে, ভোটাধিকার বোঝে। আমরা বলেছি—গণভোট জাতীয় নির্বাচনের দিনই হোক। এতে রাষ্ট্রের অর্থ সাশ্রয় হবে, মানুষের মতামতও জানা যাবে। কিন্তু কিছু মহল সেটা মানতে চায় না।”

তিনি আরও বলেন, ‘দীর্ঘ আন্দোলন, জেল-জুলুম আর নির্যাতনের পর আজ আমরা কিছুটা স্বস্তির মুখ দেখছি। অনেক কষ্ট সহ্য করেছি, কিন্তু কখনোই আওয়ামী লীগ বা শেখ হাসিনার সামনে মাথানত করিনি। আমরা জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনার লড়াইয়ে আছি এবং থাকবো।’

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘আমরা এমন একটি সরকার গঠন করতে চাই, যেখানে থাকবে জনগণের ক্ষমতা, মানুষের অধিকার এবং কথা বলার স্বাধীনতা। দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারই এখন বিএনপির প্রধান লক্ষ্য।’

নতুন প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শ ও তারেক রহমানের দিকনির্দেশনায় নতুন প্রজন্মকে সঙ্গে নিয়েই আমরা বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলবো। এসময় তিনি সবাইকে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ৭ নম্বর চিলারং ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুর রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলী, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল হামিদ প্রমুখ।

সভা শেষে স্থানীয় নেতাকর্মীরা আগামীর নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীকে বিজয়ী করতে ঐক্যবদ্ধ থাকার শপথ নেন।

তানভীর হাসান তানু/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।